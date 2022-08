Em alusão ao Dia Internacional da Juventude Capital traz eventos e palestras

Em alusão ao Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto, Campo Grande irá realizar a “Semana Municipal da Juventude” uma série de eventos e palestras nos dias 5 a 12 deste mês, com o objetivo de sensibiliza e conscientizar a população sobre diversos temas.

O Conselho Municipal da Juventude e a Secretaria Municipal da Juventude desenvolveram uma programação especial. Os eventos iniciam na sexta-feira (05) às 17 horas cm uma live de abertura da “Semana Municipal da Juventude”, com transmissão pelo Instagram da Sejuv e CMJ.

Já no domingo (07), a partir das 8 horas terá inicio a 1º Copa CMJ de Voleibol masculino e feminino no Ginásio do Instituto Mirim de Campo Grande, na Avenida Fábio Zahran, nº 6000.

Na segunda-feira (08), a partir das 18 horas será realizada uma palestra com o tema “Liberdade de Expressão e Redes Sociais” na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da Avenida Mato Grosso nº 4700.

No dia 9, terça-feira, o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Jhonny Cristaldo, é convidado para participar da palestra “Fala Livre da tribuna”, na Câmara Municipal de Campo Grande. No mesmo dia será apresentado o cronograma de atividades, nova gestão e abertura da Semana Municipal da Juventude.

Já no dia 10, às 19h, na Escola Municipal Odair de Oliveira, localizado na Rua Dona Carlota, 94 – Vila Piratininga, terá o “Agosto Lilás”, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, para intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

No mesmo dia, às 9 horas, haverá palestra com o tema Prevenção às Drogas, em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, na Rodovia MS-040 KM10 Zona Rural.

No dia 11, às 8h, a palestra com tema “Inovação e Tecnologia Jurídica”, em parceria com a OAB-MS, acontece no Instituto Mirim da Capital. No mesmo dia 11, às 19h, palestra “Agosto Lilás” na Escola Municipal Dr. Tertuliano Meireles, localizado R. Aniceto da Costa Rondon, 340 – Caicara, o evento será em parcerias com a Segov e Semu.

No dia 12, às 14h, é a vez de um roda de conversa com o tema “Prevenção com as IST” em parceira com a Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande) e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Para encerrar a semana, às 15h30 comemoração do aniversário de 1 ano do Centro de Referência da Juventude – CRJ e assinatura do Termo de Cooperação Técnica dos novos parceiros e projetos no Paço Municipal, localizado na Av. Afonso Pena, 3297 – Centro.