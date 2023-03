No MS, 86% das chefes de família que recebem Bolsa Família são mulheres

O programa de transferência de renda, Bolsa Família, tem o protagonismo feminino como um de seus principais traços. De acordo com os dados referentes ao mês de março, 81,2% dos benefícios concedidos estão em nome das mulheres. Em Mato Grosso do Sul, o levantamento mostra que esse percentual é de 86%, ou seja, a ampla maioria dos lares beneficiados tem uma mulher como responsável familiar.

No total, são 283.746 famílias beneficiadas em Mato Grosso do Sul pelo programa Bolsa Família, o que representa um investimento mensal de mais de R$ 190 milhões. O levantamento mostrado pelo Governo Federal, mostra também que o MS tem um dos maiores percentuais de mulheres como responsáveis familiares entre todas as unidades federativas do país, com um percentual de 86%.

Atualmente, o valor médio de repasse por família está em R$ 670,33, o valor mais alto já registrado até o momento. A partir de junho haverá um adicional de R$ 50 a cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes, conforme divulgação feita pela

O programa

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social e para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza.

A nova versão do Bolsa Família traz como principal novidade o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$50 a cada criança entre 0 e 6 anos na composição familiar. São 8,9 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária, e um investimento de R$ 1,3 bilhão do Governo Federal.

O Bolsa Família é um instrumento da estratégia de redução da pobreza, de combate à fome e de promoção da educação e da saúde do Governo Federal.

Por isso, o programa enfatiza condicionalidades estratégicas, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes de famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização do caderno de vacinação com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

