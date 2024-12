Cinco passageiros que estavam no micro-ônibus que se envolveu em acidente com carreta estão em estado grave

Cinco, das 16 pessoas que haviam no micro-ônibus que se envolveu em um acidente com uma carreta na rotatória do entroncamento da BR-163 com a BR-060, estão em estado grave, conforme informações apuradas.

O acidente ocorreu na noite de ontem (8), e duas pessoas que estavam no veículo morreram. O micro-ônibus levava uma equipe de futsal feminino de Camapuã, que retornava ao munícipio de São Gabriel do Oeste após os atletas disputarem campeonato.

Devido ao impacto, o ônibus foi jogado para a lateral da pista e vários passageiros ficaram feridos. Alguns atletas ficaram presos entre as ferragens.

A prefeitura de Camapuã, informou que quatro pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, e uma delas recebeu alta na manha de hoje (9). As outras três permanecem em observação.

Já as cinco pessoas que estão em estado grave foram encaminhadas para a Santa Casa da Capital. Os outros feridos estão estáveis.

