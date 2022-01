Motorista faz desvio e bate de frente com carreta; duas pessoas morreram

Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Perícia da Polícia Civil e uma ambulância do município de Miranda precisaram atuar no atendimento. A rodovia precisou ser parcialmente interditada.

A BR-262 é um rodovia transversal brasileira que interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. É a nona maior rodovia do país, possuindo 2.213 quilômetros de extensão.