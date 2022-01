Capataz de fazenda é assassinado por ex-marido da namorada

O capataz de fazenda Felipe Echeverria, 45, foi morto pelo ex-marido da sua atual namorada, 52, em uma emboscada nesta manhã de sábado (22) na entrada da fazenda Pontal, no município de Bela Vista, a aproximadamente 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jardim MS News, a Polícia Militar revelou que a vítima seguia em seu veículo, Fox branco com placas de Jardim, junto com sua namorada, quando foram surpreendidos pelo assassino na porteira, que atirou com uma arma de fogo em Felipe.

Em seguida, o suspeito ameaçou sua ex-mulher, que tem medidas protetivas em desfavor do mesmo, antes de fugir. Foi ela quem acionou ambulância, que ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.

A Polícia Militar e a polícia civil foram acionadas e trabalham na busca do autor, que provavelmente fugiu para o Paraguai, segundo os familiares. Por fim, a perícia encontrou sob o tapete do veículo ao lado do condutor um revólver municiado que poderia pertencer a vítima.

(Com informações Jardim MS News)