Homem e mulher morrem após ataque a tiros em rua de Nova Andradina

Vítimas foram baleadas em frente a uma casa na Vila Beatriz e chegaram a ser levadas ao hospital, mas não resistiram

Marcos Vinicius Ferreira de Arruda, de 22 anos, e Josiane Nunes da Silva, de 43, morreram após serem atingidos por disparos na noite deste sábado (6), em Nova Andradina, a cerca de 280 km de Campo Grande.

O crime aconteceu na Vila Beatriz, na Rua Luiz Antônio da Silva, onde um grupo de pessoas estava reunido em frente a uma residência. Dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles desceu do veículo e atirou contra o grupo.

Marcos e Josiane foram atingidos e socorridos, sendo levados ao hospital da cidade em estado grave, mas não resistiram aos ferimentos.

As informações apontam que a mulher foi atingida por quatro tiros e o homem por três.

Os suspeitos não foram identificados até o momento, e o caso segue em apuração.

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