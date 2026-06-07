49ª Festa da Fogueira de Jateí terá programação intensa e shows com Henrique & Diego, Icaro & Gilmar e Us Agroboy

A cidade de Jateí já se prepara para receber uma das maiores celebrações culturais do estado: a 49ª edição da Festa da Fogueira, marcada para acontecer entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. O evento, que integra também as comemorações do aniversário de emancipação do município, promete reunir música, tradição e um dos símbolos mais conhecidos da festa, a grandiosa queima da maior fogueira do Brasil.

A programação musical começa na sexta-feira (26), com a dupla Us Agroboy abrindo oficialmente os shows da festa. No mesmo dia, o público também acompanha apresentações de Thallys e Thiago, que prometem emocionar com repertório sertanejo e homenagem a clássicos do gênero. Ainda na sexta-feira, a festa conta com outras atrações e estrutura de rodeio, consolidando a abertura do evento como um dos momentos mais aguardados.

No sábado (27), quem sobe ao palco é a dupla Renan e Ray, levando ao público uma noite de sertanejo marcada por grandes sucessos e forte participação popular. Já o domingo (28) reserva a atração nacional mais esperada desta edição, com a apresentação de Henrique e Diego, responsáveis por encerrar o fim de semana com hits que marcaram o sertanejo universitário.

Além dos shows, a festa também reforça sua tradição com atrações culturais e a participação de personagens locais, como Chico Lampião, que detalhou os preparativos da estrutura da fogueira, que pode chegar a cerca de 65 metros de altura. A expectativa é de que o evento reúna moradores e visitantes de diversas regiões, mantendo viva uma das festas mais tradicionais do Mato Grosso do Sul.

Com entrada gratuita e programação distribuída ao longo de três dias, a Festa da Fogueira de Jateí segue como um dos principais eventos populares do estado, combinando entretenimento, cultura regional e grandes apresentações musicais em um ambiente de celebração coletiva.

Programação e expectativas

A prefeita de Jateí, Cileide Cabral, destacou que a Festa da Fogueira se consolida, a cada ano, como um dos principais eventos culturais e econômicos da região. Segundo ela, a celebração vai além do entretenimento, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e reafirmando a identidade cultural do município no cenário sul-mato-grossense.

A gestora também ressaltou que o evento é considerado um patrimônio cultural do Estado, com grande participação popular.

“A expectativa para a Festa da Fogueira cresce a cada edição e o impacto para o município é muito positivo, porque movimenta a economia e fortalece o turismo. É uma tradição que representa nossa cultura e nossa identidade no Mato Grosso do Sul. Aqui nós celebramos também o dia de São Pedro, que é o padroeiro do município, e a festa foi incorporada a essa comemoração, se tornando um símbolo da nossa história e da nossa gente”, afirmou a prefeita Cileide Cabral.

A programação da Festa da Fogueira de Jateí já está definida e contará com uma estrutura ampliada para atender o público esperado. Segundo a prefeita Cileide Cabral, a edição deste ano terá dois shows por noite, além de rodeios diários e uma agenda de atividades tradicionais.

“Já estamos com todas as atrações fechadas e a programação organizada, com dois shows por noite e rodeio todos os dias. No sábado, teremos cavalgada, queima do alho e prova dos tambores, além da tradicional queima da fogueira acompanhada de espetáculo pirotécnico, que é muito aguardado pelo público. A população participa ativamente e acompanha com grande expectativa”, destaca a prefeita.

A prefeita reforçou o convite para que a população participem da cobertura da Festa da Fogueira, destacando o evento como uma das principais manifestações culturais do Mato Grosso do Sul. Segundo ela, o município vive um momento de organização e desenvolvimento em diferentes áreas, o que contribui diretamente para a realização de uma festa estruturada e de grande porte.

“Quero aproveitar para convidar toda a população e também a imprensa para acompanhar e cobrir esse grande evento cultural do nosso estado. Jateí é hoje um município bem avaliado, com avanços em desenvolvimento econômico, saúde, educação e infraestrutura. Somos uma cidade organizada e planejada, preparada para receber a Festa da Fogueira em homenagem ao nosso padroeiro São Pedro, com toda a estrutura que o público merece”, conta.

Cultura

A festa ainda terá diversas comidas típicas juninas, artesanatos e cerca de 70 expositores e barracas. Um dos vendedores de quitutes é o funcionário público Nivaldo Soares. Com a esposa e os filhos ele possui um trailer para vender pastéis, para completar a renda da família.

“Atendemos nos três dias de festa, e também participamos de eventos próximos aqui de Jateí, nos municípios de Glória de Dourados e Vicentina, por exemplo, com objetivo de completar a renda. Eramos de Campo Grande, e no ano passado participamos da Festa da Fogueira e do aniversário da cidade; em 2023 a prefeitura cedeu uma barraca para cada vendedor, e nesse ano compramos um trailer”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

Além disso, Soares e a família começaram a venda de pastéis nas festas para ajudar nas despesas da faculdade de um dos filhos, que cursa medicina no Paraguai. Com as expectativas sendo as melhores possíveis, o vendedor acredita que o evento ajuda a trazer uma maior visibilidade para a cidade. “É um giro na economia, porque todos vendem de tudo aqui, desde roupas até comidas. E muitas pessoas que fazem visitas a parentes já ficam por aqui e aproveitam a festa”, completou.

História

A festa da fogueira ocorreu pela primeira vez em 1977, quando um grupo de alunos secundários, liderados pelo saudoso professor Manoel Sanches Gabriel, tiveram a ideia de levantar e queimar uma pequena fogueira em homenagem a São Pedro, padroeiro do município, numa quermesse, para arrecadar fundos para a escola. A festa foi um sucesso na ocasião e decidiram repetir no ano seguinte, com um desafio de aumentar a cada ano a altura da fogueira.

Em 2023, o município recebeu, apenas no dia da queima da fogueira, 10 vezes mais do que sua população. Conforme estimativa da Polícia Militar, cerca de 60 mil pessoas compareceram a Jateí em um único dia, o do acendimento da fogueira gigante.

“A festa da fogueira está na alma do cidadão Jataiense. Desde crianças crescemos ouvindo suas histórias. No passado, eram retiradas madeiras das matas, com cortes manuais e serviços braçais para fazer toda a estrutura. Ao longo dos anos se modernizou: usamos madeiras de reflorestamento e temos certificação para a queima”, enfatizou a prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura, toda a população se envolve, seja nas missas, bem como na agenda de apresentação e ornamentações dos espaços. “A festa movimenta toda a região, pois lota todos os hotéis, até das cidades vizinhas, salões de beleza, lojas de roupas e calçados. Ocorre também a contratação de centenas de pessoas nas barracas de comida, nas frentes de trabalho para montar as estruturas, vigias e afins. As expectativas são as melhores possíveis, temos certeza que será um sucesso absoluto de público”.

Programação

A programação tem início na sexta-feira, 26 de junho, com apresentações musicais de Thallys & Thiago e da dupla US Agroboy, prometendo abrir as festividades com muita animação. No sábado, 27 de junho, as atividades começam às 8h com a tradicional cavalgada, seguida pela Queima do Alho, ao meio-dia, no Parque da Fogueira.

À noite, o público poderá curtir os shows de Renan & Ray e Traia Véia. Encerrando a programação, no domingo, 28 de junho, sobem ao palco as duplas Ícaro & Gilmar e Henrique & Diego. Às 23h59, acontece um dos momentos mais aguardados da festa: a queima da Maior Fogueira do Brasil, no Parque da Fogueira.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi