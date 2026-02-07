Casal fica ferido após carro capotar na BR-262 ao tentar desviar de animal

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de sexta-feira (6), na BR-262, nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraguai, no trecho entre Corumbá e Campo Grande. O veículo em que elas estavam saiu da pista e capotou após o motorista tentar evitar uma colisão com um animal que atravessava a rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro era dirigido por um homem de 51 anos. Durante a manobra para desviar do animal, ele perdeu o controle da direção, resultando no capotamento. O automóvel acabou parando em uma vala às margens da estrada.

Além do condutor, uma mulher de 35 anos também ocupava o veículo. Uma equipe de ambulância que trafegava pelo local prestou os primeiros socorros às vítimas antes da chegada dos bombeiros.

Apesar do impacto, ambos estavam conscientes e orientados, embora se queixassem de dores pelo corpo. O casal foi encaminhado ao pronto-socorro municipal de Corumbá para avaliação médica.