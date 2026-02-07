Agetran informa bloqueios em ruas de Campo Grande para Carnaval e obras neste sábado (07)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para este sábado (07)

06/02/2026

Horário: 15:00 às 23:30

Local: Rua General Melo, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho.

Motivo: Carnaval.

06/02/2026

Horário: 19:00 às 23:00

Local: Rua Antônio Maria Coelho, nº 1139.

Motivo: Carnaval.

06/02/2026 a 07/02/2026

Horário: 20:00 às 15:00 do dia 07/02

Local: Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio.

Motivo: Carnaval.

06/02/2026 a 21/02/2026

Horário: 08:00 às 16:00

Local: Rua Ceci, em frente ao nº 46 (50 metros), e Rua Frederico Korndorfer, em frente ao nº 112 (100 metros).

Motivo: Obras.

06/02/2026 a 20/02/2026

Horário: 07:00 às 17:00

Local: Rua Hélio Yoshiaki Ikezeri, nº 150 (100 metros da faixa de desaceleração).

Motivo: Obras.