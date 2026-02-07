Ateliê Ramona Rodrigues recebe hoje (7) show de Geraldo Espíndola

Apresentação será marcada por sensibilidade e forte identidade musical

O Ateliê Ramona Rodrigues será palco, hoje (07), às 21h, de uma apresentação especial do cantor, compositor e violonista Geraldo Espíndola. O show promete uma experiência marcada pela sensibilidade, liberdade criativa e forte identidade musical, em um ambiente intimista que valoriza a proximidade entre artista e público.

Com carreira iniciada na década de 1970, Geraldo Espíndola construiu uma trajetória relevante na música brasileira, destacando-se em festivais e lançando diversos álbuns autorais ao longo dos anos. Suas composições também ganharam projeção nacional ao serem interpretadas por diferentes artistas, consolidando seu reconhecimento no cenário musical.

Considerado um dos principais nomes da música poética e popular de Mato Grosso do Sul, o artista se destaca pela fusão de ritmos regionais e universais. Canções como Vida Cigana, Kikiô e Cunhataiporã evidenciam letras profundas e melodias marcantes, que dialogam com a cultura, a identidade e a memória do povo sul-mato-grossense.

A apresentação no Ateliê Ramona Rodrigues proporciona ao público uma vivência musical próxima e afetiva, favorecida pelo formato do espaço. O show propõe um encontro entre música, emoção e narrativa cultural, oferecendo uma experiência singular aos espectadores.

Espaço dedicado à valorização da arte e da cultura, o Ateliê Ramona Rodrigues se consolida como um importante ponto de encontro entre artistas e público. A noite promete celebrar a música autoral, a criação artística e o intercâmbio entre gerações, reforçando o papel da produção cultural local no cenário artístico.

Serviço: show de Geraldo Espíndola acontece nesta sexta-feira (07), às 21 horas, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431, casa 03, no Centro. Mais informações e a compra de ingressos podem ser obtidas pelo telefone (67) 99903-3550, com Ramona. O valor do ingresso é de R$ 70,00.

Por Amanda Ferreira