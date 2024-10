Casal fica ferido após atropelar cavalo na MS-276 em Batayporã

Um casal ficou ferido na noite de quarta-feira (2), após atropelar um cavalo que estava solto na rodovia MS-276, em Batayporã, a cerca de 310 quilômetros de Campo Grande. O acidente, que aconteceu nas proximidades do secador da Copasul, resultou na morte do animal e deixou a camionete em que as vítimas estavam completamente destruída.

De acordo com informações do site Nova News, o casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Cassems, em Nova Andradina. Apesar do impacto violento e dos danos materiais, os ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, sofreram apenas escoriações leves. Ambos foram atendidos em estado de choque, mas sem ferimentos graves.

A presença de animais soltos nas rodovias da região é um problema recorrente, gerando riscos para motoristas que trafegam pelas estradas. As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente e reforçam a importância de medidas preventivas para evitar novos incidentes deste tipo.

O cavalo não resistiu ao impacto e morreu no local.

