Idoso morre após colidir com caminhão na BR-163 em Rio Brilhante

Na noite de quarta-feira (2), Melquíades Gonçalves, de 72 anos, morreu após colidir com um caminhão enquanto trafegava de bicicleta pela rodovia BR-163, no trecho próximo à praça de pedágio de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 18h45 e foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da PRF, o motorista do caminhão, que seguia em direção a Dourados, relatou que, devido à falta de iluminação, não conseguiu avistar Melquíades, que estava na pista sem qualquer sinalização em sua bicicleta. A ausência de visibilidade foi um fator determinante para o trágico acidente.

A ocorrência foi reportada à PRF, que rapidamente acionou uma equipe de socorro. No local, tanto agentes da PRF quanto funcionários da concessionária que administra a rodovia, realizaram os primeiros atendimentos. A perícia de Dourados também foi chamada para fazer a análise da cena.

O corpo de Melquíades foi encontrado no meio da rodovia, ao lado dos destroços de sua bicicleta, enquanto o caminhão permanecia estacionado à frente. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) de Dourados para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito causado pela própria vítima, e as circunstâncias seguem sob investigação pelas autoridades competentes.

