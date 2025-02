Casal é preso transportando 3,3 toneladas de maconha escondidas em carga de milho

Um casal foi preso durante a abordagem pela PRF

Na tarde da úiltimo terça-feira (18), um conjunto veicular transportando 3,3 toneladas de maconha em meio a uma carga de milho foi pego durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mundo Novo (MS).

Um patrulhamento ocorria no km 20 da BR-163, quando a equipe policial notou que um conjunto veicular trafegava com um dos faróis dianteiro queimado e as lanternas traseiras inoperantes.

Os agentes então perceberam que o condutor adentrou com o conjunto veicular em um posto de combustível e a equipe resolveu fazer a abordagem. O motorista e a passageira deram respostas contraditórias às perguntas e demonstraram nervosismo.

A carga de milho foi vistoriada na unidade Operacional da PRF e os fardos de maconha foram encontrados em meio à carga. O condutor confessou o transporte da droga e disse que buscou os entorpecentes no Paraguai, que teriam como destino final, a cidade de Guaíra no Paraná.

A maconha pesou 3.360 toneladas. O casal foi levado preso e a concorrência registrada na Polícia Federal de Naviraí.

