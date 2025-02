Dama do crime: Mulher de chefe do PCC que lidera tráfico de drogas em SP é presa em Ponta Porã

Simone Souza Simões, de 43 anos, foi localizada e presa em Ponta Porã, cidade distante 313km de Campo Grande. Conhecida como “dama do crime”, Simone era procurada pela polícia de São Paulo por liderar o tráfico de drogas na região. A prisão foi realizada na manhã desta quinta-feira (20) quando a suspeita saia de um centro de estética.

Segundo informações, a mulher não só participava do esquema de tráfico, como também era esposa de Jonas dos Santos Júnior, conhecido como “Pixote”, e suspeito de ser um dos chefes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele foi condenado há 43 anos de prisão em São Paulo por participação da invasão à Delegacia de Polícia de Cubatão, em 2006. Na ocasião, membros da organização atiraram contra os policiais.

A suspeita chegou a ser presa em 2020 durante uma operação policial contra o crime organizado. Na ocasião foram levados R$ 40 mil, celulares, joias, carro de luxo e uma barra de ouro.

Com mandado de prisão expedito em São Paulo, Simone Simões fugiu para Ponta Porã, onde organizou um esquema para continuar liderando o tráfico de drogas nas duas regiões. As drogas eram enviadas em remessa do Paraguai com destino a Baixada Santista, local onde seu marido comandava.