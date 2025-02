Mulher é presa após agentes identificarem perfil em rede social comercializando entorpecentes, em Costa Rica

Uma mulher, que não teve seu nome divulgado, foi presa em flagrante nesta última quarta-feira (19) após agentes identificarem um perfil em rede social anuciando e comercializando drogas. O caso aconteceu em Costa Rica, cidade distante 327km de Campo Grande. A autora responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Durante monitoramento da Policia Civil, que já possuía suspeitas devido aos antecedentes criminais no nome da autora, os agentes dectaram seu modus operandi. Após observação, a mulher foi avistada indo na direção de uma residência portando algo suspeito sob a blusa. Com ela, foi encontrado uma porção de maconha.

Segundo informações da Policia Civil, os agentes localizaram o imóvel da autora, onde foram apreendidas várias porções de maconha prontas para comercialização, escondidas entre uma pilha de roupa. No total foram apreendidos aproximadamente 596,7 gramas da substância.

A Suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas. O caso segue em investigação com o intuito de dectatar envolvimento com outros integrantes do tráfico de drogas.