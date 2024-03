Casal é preso traficando com 20kg entorpecente em Ponta Porã

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (19), informações sobre a aapreensão de um casal, na noite do último sábado (16), um homem e por tráfico de drogas, em Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações da Polícia Federal, o casal portava aproximadamente 20kg de cloridrato e pasta base de cocaína, e a abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina na região de fronteira. Os policiais federais encontraram a droga escondida no interior do tanque de combustível do veículo onde o casal estava. A abordagem foi realizada na BR-463, rodovia que liga Ponta Porã a Dourados.

Os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. Ambos devem responder pelos crimes de tráfico ilegal de drogas e associação para o tráfico.

A ação faz parte da Operação Argos, que integra órgãos do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa que tem por objetivo o fortalecimento da atuação de forças de segurança pública na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai.

Com informações da Polícia Federal.

