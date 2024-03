Casal é preso com tabletes de maconha em rodovia

Um casal foi detido na noite deste domingo (17) durante a operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, realizada pela Polícia Civil, quando transportavam tabletes de maconha em um carro na rodovia de Jaraguari.

Durante as diligências, os policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) observaram um veículo transitando em alta velocidade e realizando manobras perigosas na rodovia, então procederam à abordagem do motorista.

O casal informou aos policiais que estavam indo para o Estado de Goiás. Durante a vistoria no veículo, a equipe policial encontrou cinco tabletes de maconha no banco traseiro, totalizando aproximadamente cinco quilos. Também foram encontrados rádios comunicadores no veículo, que os criminosos utilizavam para se comunicar com outros comparsas.

O casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

