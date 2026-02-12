Carreta tomba na BR-262, deixa motorista ferido e bloqueia pista nos dois sentidos

Acidente provoca congestionamento, paralisação do tráfego e transtornos para motoristas entre Miranda e Corumbá

Na manhã desta quinta-feira (12), o tombamento de uma carreta carregada com ferro gusa interrompeu completamente o tráfego na BR-262, no trecho entre Miranda e Corumbá. O acidente deixou o motorista ferido e aconteceu no km 707, próximo à ponte sobre o rio Paraguai, na região do Porto Morrinho.

Segundo o Diário Corumbaense, o veículo ficou tombado no meio da rodovia, bloqueando ambos os sentidos e provocando longas filas de veículos. Apenas alguns carros de passeio conseguiram passar com dificuldade pelo trecho afetado.

O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido, sendo encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde em Corumbá. Equipes de atendimento sinalizaram o local e liberaram o tráfego gradualmente após a adoção das medidas de segurança.

O acidente gerou transtornos significativos para motoristas e reforça a necessidade de atenção redobrada no trecho.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.