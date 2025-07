Confira as interdições neste fim de semana em Campo Grande

Entre os dias 19 e 20 de julho, o trânsito da Capital sofrerá interdições e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou as interdições para que os condutores possam planejar rotas alternativas.

Confira as interdições:

Data: 19 de julho

Horário: 18h às 00h

Local: Rua Cecílio Alves Correa, entre Rua Angelina Chiesa e Rua Cajazeira

Motivo: Festa Julina

Horário: 14h às 22h

Local: Rua Do Azulão, entre Av. das Bandeiras e Rua Antônio Bittencourt Filho

Motivo: Arraiá do Tagarela

Horário: 15h às 00h

Local: Rua São Higino, Entre Rua Santa Brigida e Rua São Basílio

Motivo: Festa De Santa Brigida

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Joana Irala, entre Av. José Pereira e Rua Antônio Sobreira

Motivo: Festa Julina da Vila Popular

Data: 20 de julho

Horário: 07h às 17h

Local: Rua Calafate, entre Rua Serra Das Visões e Rua Jacinto Máximo Gomes

Motivo: Campeonato De Futebol

Horário: 08h às 23h

Local: Rua Independente, entre Rua Alves Machado E Tv. Venezuela

Motivo: Evento Comunitário

Horário: 08h30 às 18h

Local: Av. Delegado Alfredo Hardman Nº226, entre Rua Jaguar e Rua Jorge Salvador Nessinian

Motivo: Almoço Beneficente

