Jerson Domingos deixa TCE com plano de retomar à Assembleia Legislativa

Em sua última Sessão do Pleno, o conselheiro Jerson Domingos se despediu do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) na quarta-feira (12) em razão de sua aposentadoria compulsória. O presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt, delegou o comando da Sessão do ao homenageado, em um gesto simbólico de respeito e admiração à sua contribuição ao controle público.

O presidente Flávio Kayatt também leu a carta de congratulações enviada pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas), que destacou a “exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro” e afirmou que “o encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições”.

Com mais de 30 anos de vida pública, Jerson Domingos iniciou sua trajetória como deputado estadual em 1995, chegando à presidência da Assembleia Legislativa antes de ser indicado ao TCE-MS, em 2015. No Tribunal, foi presidente por dois anos e implantou uma gestão marcada pelo diálogo, pela orientação preventiva aos gestores e pela valorização dos servidores. Entre suas principais realizações está o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), iniciativa pioneira que uniu municípios e órgãos de controle em torno da proteção das crianças nos primeiros anos de vida.

“Sou grato a Deus por me conceder esta oportunidade. Retribuo todo o carinho, respeito e amizade com uma única palavra: gratidão. Peço apenas que guardem em seus corações um espaço para Jerson Domingos. Que Deus os abençoe”, disse o conselheiro, emocionado, ao encerrar seu discurso de despedida.

A sessão plenária contou com a presença dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro, do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, e do procurador-geral de contas do MPC (Ministério Público de Contas), João Antônio de Oliveira Martins Junior. O conselheiro Waldir Neves participou virtualmente.

Apesar do tom de encerramento, Jerson Domingos garantiu um novo capítulo em recente visita à Assembleia Legislativa, onde se reuniu com o deputado Londres Machado (PP), o conselheiro sinalizou a possibilidade de retornar à política nas eleições de 2026.

“Essa é a casa que me projetou na vida pública. Tudo o que conquistei devo à Assembleia Legislativa. Após a aposentadoria, o futuro a Deus pertence. A política está no meu espírito, nos meus princípios”, afirmou. Cauteloso, ele ressaltou que ainda não há decisão definitiva, mas reconheceu a vocação: “Não nego a minha vontade de ser candidato. Primeiro, vou conversar com a família. Se for da vontade de Deus e do povo, quero continuar contribuindo com Mato Grosso do Sul”.

Sem filiação partidária enquanto ocupa o cargo de conselheiro, Jerson antecipou que, caso retorne à disputa eleitoral, deve se alinhar a um partido de direita e buscar sintonia com o governador Eduardo Riedel (PP).

Por Carol Chaves