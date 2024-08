Casal é preso em Campo Grande por porte ilegal de arma

A arma teria sido comprada para defesa pessoal do casal que teriam sido furtados em 2023

Na noite de domingo (25), um casal foi preso no Jardim Morenão, em Campo Grande, por portarem arma sem registro legal.

A arma foi encontrada por Policiais do Batalhão de Choque que faziam um patrulhamento e presenciaram um quase acidente de trânsito em um cruzamento de parada obrigatória, envolvendo o veículo do casal. O revolver calibre.38 com numeração raspada estava escondido em baixo do banco do passageiro em uma necessaire vermelha.

A mulher, de 22 anos, relatou que a arma era dela e que foi comprada por R$5 mil há 6 meses. Já o companheiro, de 25 anos, disse que sabia da arma e servia para segurança pessoal.

Na presença do advogado, a mulher contou na delegacia que trabalha na venda de eletrônicos, na própria residência e que em 2023 teve a loja furtada por ladrões que levaram cerca de 20 aparelhos celulares.

Em decorrência do criminoso ter logado no aparelho celular dela, conseguiu monitorar as ações do ladrão que também teria comprado uma arma de fogo e pretendia retornar ao imóvel para realizar outro furto.

Os dois foram liberados hoje (27), após pagamento de fiança.

