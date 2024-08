Cinco cidades de MS serão beneficiadas com redução na tarifa de energia

A partir desta terça-feira (27), cinco cidades de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas com redução na tarifa da energia elétrica, aprovada pelo Governo Federal. Os municípios contemplados são Três Lagoas, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Selvíria.

Isso acontece após a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovar a redução nas tarifas da concessionária de energia Elektro Eletricidade e Serviços S.A, responsável pela distribuição de energia elétricas nessas cidades.

Consumidores residencial terão redução de 5,55%. Já para baixa tensão será de 5,60% e para alta tensão 5,72%. Os fatores que mais impactaram nos índices foram gastos com encargos setoriais, componentes financeiros e os custos com transporte.

A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e passa a vigorar a partir de hoje. Os demais municípios do Estado, por serem atendidos por outra concessionária de energia, não sofrerão mudanças.

