PRF apreende veículo carregado com 4 mil maços de cigarro na BR-262

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça-feira (27), na BR-262, em Campo Grande, 4,4 mil maços de cigarro contrabandeados.

Conforme informações, os agentes realizavam patrulha na rodovia, quando pararam um VW/Gol. Ainda do lado de fora, notaram as centenas de caixa contendo o produto de origem estrangeira.

Aos policiais, o condutor, de 37 anos, não quis dizer onde pegou a carga e nem para onde levaria. Dessa forma, as caixas foram encaminhadas à Receita Federal em Campo Grande, onde permanecerão até serem descartados.

