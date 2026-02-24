Bioparque Pantanal recebe Flora, cateto que não pode voltar à natureza

Animal foi encaminhada pelo CRAS após avaliação técnica indicar impossibilidade de reintrodução ao habitat natural

O Bioparque Pantanal passou a abrigar uma nova espécie de mamífero em seu espaço externo. Trata-se de Flora, uma fêmea de cateto, que chegou ao local na última segunda-feira (23) após encaminhamento do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

De acordo com a equipe técnica, a cateto foi resgatada ainda filhote e teve contato humano frequente ao longo do desenvolvimento. Essa condição comprometeu a formação de comportamentos essenciais para a vida em ambiente natural, o que inviabilizou a reintrodução.

Diante da impossibilidade de retorno à natureza, o CRAS buscou uma instituição com estrutura adequada para acolhimento permanente. O Bioparque Pantanal foi indicado por possuir espaço compatível com as necessidades da espécie e equipe especializada para acompanhamento contínuo.

O recinto preparado para Flora fica na área externa do complexo. O espaço conta com solo natural, área com terra e gramado, pontos de alimentação e água, além de piscina de lama, utilizada para regulação térmica. A estrutura segue normas estabelecidas pelo Ibama.

Antes da transferência, profissionais do Bioparque realizaram visita técnica ao CRAS para avaliação clínica do animal. Foram feitos exames, pesagem, desverminação e atualização dos protocolos sanitários. Desde a chegada, Flora foi inserida no programa de manejo e bem-estar da instituição e passa por período de adaptação monitorado pela equipe.

“A chegada dela superou nossas expectativas. Flora explorou o recinto e apresentou boa interação com a equipe responsável pelos cuidados. Nesta primeira semana, que é o período de adaptação, esperamos que ela se sinta cada vez mais à vontade e responda bem aos protocolos de bem-estar animal”, afirmou a bióloga-chefe do Bioparque Pantanal, Carla Kovalski.

Segundo a direção do complexo, a presença do animal também integra as ações de educação ambiental desenvolvidas no espaço, que recebe espécies impossibilitadas de retornar ao habitat natural.

