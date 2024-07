UFGD abre inscrições para vestibular 2025 com 1.459 vagas

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) iniciou, nesta segunda-feira (15), as inscrições para o vestibular de 2025. Ao todo, serão ofertadas 1.459 vagas para cursos de graduação presencial e à distância no município de Dourados, localizado a 251 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o edital publicado na semana passada, as provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 20 de outubro. Os exames ocorrerão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Neste ano, a UFGD oferece uma ampla variedade de cursos de graduação. Entre os cursos presenciais disponíveis estão Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação

Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão, Ambiental, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Todos os cursos oferecidos pela UFGD são gratuitos, ou seja, não é necessário pagar taxa de matrícula nem mensalidade. No entanto, para realizar o vestibular, é cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 120. Este valor deve ser pago até o dia 16 de setembro.

Pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, inscritas no Cadastro Único, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, transexuais, transgêneros, travestis ou não binários têm direito à isenção da taxa de inscrição. Os candidatos que se enquadram nesses critérios devem se inscrever e solicitar a isenção até o dia 25 de agosto.

As inscrições para o vestibular podem ser realizadas por meio do site da UFGD. A universidade espera atrair um grande número de candidatos, oferecendo uma oportunidade de acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade.

