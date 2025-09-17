Jovem morre após mal súbito enquanto treinava em academia de Bataguassu

Um rapaz de 25 anos morreu no início da noite dessa terça-feira (16) após sofrer um mal súbito durante o treino em uma academia no bairro Modelo III, em Bataguassu, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Lucas Gabriel Moura Arantes Pereira.

De acordo com o site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h e encontrou Lucas em parada cardíaca. Os socorristas iniciaram manobras de reanimação e o encaminharam ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia do município.

Mesmo com os procedimentos de reanimação mantidos durante o trajeto e reforçados pelo médico plantonista no hospital, não foi possível reverter o quadro, e o óbito foi confirmado logo após a chegada à unidade de saúde.

Lucas era natural de Promissão (SP) e havia se mudado há pouco tempo para Bataguassu, onde vivia com a mãe. Ele trabalhava em um frigorífico local e frequentava a academia regularmente desde que chegou à cidade. As causas da morte ainda serão investigadas pelas autoridades de saúde.

A Academia R3, onde ocorreu o episódio, divulgou nota de pesar e anunciou que permanecerá fechada nesta quarta-feira (17) em sinal de luto. O frigorífico Marfrig, empregador de Lucas, e a igreja frequentada por ele e pela mãe também emitiram comunicados de solidariedade à família.

O corpo será submetido a exames para esclarecer as circunstâncias da morte, enquanto amigos e moradores lamentam a perda do jovem, descrito como tranquilo e dedicado.

