Casal é preso acusado de assassinar mulher por causa de som alto

Uma mulher de 29, e um homem, de 39 anos, foram presos na tarde de ontem (14), suspeitos de terem assassinado Sara Ramires Romão. De acordo com a Polícia Civil, mas investigações continuam para o fechamento do caso.

De acordo com o site Porto Murtinho Notícias, com base no boletim de ocorrência, policiais foram acionados por uma moradora, que relataram de uma briga na Rua Mozart Grosso, na Vila Célia.

Aos policiais, a testemunha disse que a moradora e o esposo estavam com o som alto na residência, o que motivou a irritação de Sara, que teria ameaçado ambos com uma faca de serra. Ainda de acordo com o registro, a mulher viu a ação e pegou um canivete para atender a filha.

Os policiais encontraram a vítima sentada no quarto com os braços cruzados, com uma perfuração no peito. Equipes do Corpo de Bombeiros foi acionada, a levou para um hospital, onde não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

O casal foi preso em flagrante e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.