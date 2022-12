Costa Rica anuncia retorno do maior goleador do Estadual de MS

O Costa Rica, anunciou na tarde de ontem (14), o retorno do maior goleador do Estadual de Mato Grosso do Sul, para a temporada de 2023. O atacante, Cristiano Lopes, tem 57 gols, onde foi sendo anunciado pela Cobra do Norte, onde jogará o Estadual do próximo ano.

De acordo com o Arquibancada MS, apesar de nunca ter sido artilheiro no campeonato sul-mato-grossense, Cristiano marcou fols em sete edições que jogou no Estadual de MS, pelos clubes de Maracaju, Naviraiense, Misto, Itaporã e Serc de Chapadão do Sul, em 2020.

Com o seu retorno a Mato Grosso do Sul, o atacante goleador terá a oportunidade de ultrapassar Tainha, autor de 60 gols pela competição e até hoje o maior artilheiro da história do futebol sul-mato-grossense.

Cristiano Lopes foi revelado pelo Maracaju, onde autuou em 2014. Logo após, ele passou pelos clubes de Criciúma (SC), Oeste(SP) e nos últimos anos autuou em equipes de Rondônia e do Paraná.

Além de Cristiano, o Costa Rica começou a anunciar outros nomes no elenco para 2023. Até o momento o Crec confirmou a chegada do lateral esquerdo Fabinho e a renovação com volantes como João Victor e Carrijo e o atacante Luan.

O campeonato estadual de Mato Grosso do Sul iniciará em janeiro de 2023.

