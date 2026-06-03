Casal é feito refém em golpe do “falso frete” e caminhão é levado até a fronteira em MS

Dois suspeitos foram presos após ação criminosa na BR-262; veículo de carga foi avaliado em mais de R$ 110 mil

Um caminhão prancha avaliado em cerca de R$ 110 mil foi roubado na região de Ribas do Rio Pardo, após um casal de caminhoneiros ser enganado por criminosos que simularam a contratação de um frete.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (01), nas proximidades da BR-262. As vítimas foram chamadas para um suposto serviço de transporte de tratores em uma fazenda da região.

Ao chegarem ao local combinado, o casal foi surpreendido pelos criminosos e obrigado a seguir por alguns quilômetros em uma estrada vicinal. Em seguida, o assalto foi anunciado, e as vítimas foram levadas para uma área de mata, onde permaneceram sob vigilância por cerca de seis horas.

Enquanto isso, o caminhão foi levado por outros envolvidos até a região de fronteira com a Bolívia.

Após o crime, dois suspeitos foram localizados e presos em Campo Grande. As investigações apontam que outras pessoas participaram da ação e da logística de transporte do veículo.

Um carro usado pelos envolvidos também foi apreendido. O caso segue em apuração para identificar os demais integrantes do grupo e tentar recuperar o caminhão.

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