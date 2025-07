Casal é executado a tiros em Coronel Sapucaia; câmeras registram o crime brutal na fronteira

Um crime brutal ocorrido na noite do último sábado (12) chocou moradores de Coronel Sapucaia, município sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai, a 396 km de Campo Grande. Francisco Willams da Silva, de 33 anos, e sua esposa, Camila Barros Barboza, de 35, foram executados a tiros enquanto estavam dentro de um carro estacionado em uma via central da cidade.

O duplo homicídio foi registrado por câmeras de segurança e teve duração de apenas 32 segundos, segundo imagens divulgadas pelo site Ponta Porã News. As imagens mostram o veículo do casal, um Volkswagen Jetta branco com placas de Fortaleza (CE), parado em frente a uma loja de cosméticos na Rua Rachid Saldanha Derzi. Pouco depois, um homem em uma motocicleta para do outro lado da rua, desce calmamente já com uma arma em punho e se dirige ao carro.

O atirador dispara diversos tiros à queima-roupa contra o motorista e a passageira. Durante os disparos, Camila ainda tenta abrir a porta para fugir, mas cai ferida na calçada, ao lado do carro. O criminoso então corre de volta para a moto, faz o retorno e foge pela via. Apesar da gravação e das imagens nítidas, ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o autor e a motivação do crime.

Francisco Willams era natural do Ceará e tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Em 26 de maio de 2020, ele foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463, em Ponta Porã, quando transportava 19 quilos de maconha escondidos em um Citroen C3.

Na época, ele confessou que levaria a droga para outro estado e, no mês seguinte, foi denunciado, julgado e condenado a cinco anos de prisão. Atualmente, cumpria pena em regime aberto e havia recebido autorização judicial para viajar ao município de Iguatu (CE) em maio deste ano.

O crime reacende o alerta sobre a violência na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, historicamente marcada por disputas envolvendo o tráfico de drogas e execuções encomendadas. Coronel Sapucaia e municípios vizinhos têm sido frequentemente palco de assassinatos com características de acerto de contas.

A Polícia Civil trabalha com diversas linhas de investigação, mas ainda não confirmou se o passado criminal de Francisco está diretamente relacionado ao crime. A polícia também deve analisar as câmeras de segurança da região em busca de mais imagens que ajudem a identificar o motociclista e seu possível trajeto de fuga.

