Disputa da Copa do Mundo de Clubes aquece vendas de comerciantes da Capital

Procura por camisas de times brasileiros participantes cresceu no período do torneio

O Mundial de Clubes que começou em 14 de junho foi de grande influência no comércio local. Quatro clubes brasileiros estavam confirmados na disputa, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, o que para lojistas da Capital aumentou a procura das camisetas dos times brasileiros.

Durante a competição, os clubes lançaram camisetas comemorativas, linhas exclusivas e itens de colecionador. O que para os torcedores simboliza um momento único para o time e torcedor.

Um dos times que lançou o modelo comemorativo foi o Palmeiras, com uma camiseta especial para o Mundial de Clubes 2025. O modelo conta com uma base dourada e detalhes que fazem lembrar ao título de 1951.

Para o torcedor David Vieira que comprou uma dessas camisetas, ter o item não é apenas pelo consumo mas marca a história dele com o time. “Eu comprei pela lembrança desse momento com meu time, para eternizar esse momento e também porque é bonita né”, afirma.

Nos comércios da Capital os lojistas apostaram no aumento dos produtos dos times e conseguiram tirar vantagem, para comerciantes de produtos esportivos em Campo Grande houve um aumento pela procura de camisetas nacionais, que antes do mundial eram deixadas de lado por times europeus.

Para o proprietário da loja Marcelo Esportes, Marcelo Gomes, a procura por camisetas de times nacionais aumentou em relação a antes do Mundial de Clubes. “A procura por camisetas de time aumentou, antes já tinha procura de times europeus o público já é meio fiel, mas com esse Mundial que participaram os times brasileiros, a procura pelas camisetas aumentaram, Botafogo e Fluminense venderam bem”, afirma o comerciante.

Gastos com futebol

De acordo com a pesquisa “Gastos com Futebol” realizada pelo Serasa, 61% dos brasileiros gastam com futebol, desde camisas de time até apostas esportivas.

A pesquisa levantou que entre os principais gastos, as camisetas de time continuam com uma enorme vantagem 71%, seguida bem abaixo por outros produtos licenciados (35%), ingressos para assistir aos jogos (34%) e streamings ou pay-per-view (32%).

Um questionamento que a pesquisa trouxe foi que os gastos têm sido cada vez mais com bens de consumo do que idas aos estádios. Segundo dados apresentados, 61% dos brasileiros acreditam que os eventos de futebol não são mais acessíveis ao público geral. Há um distanciamento por parte dos torcedores em relação aos estádios, quando perguntados sobre como assistem aos jogos, apenas 23% indicaram ir ao estádio.

A preferência é de TV aberta (75%) e TV fechada (55%), e chama a atenção, embora não surpreenda, que a soma de quem assiste a jogos pelo Youtube (42%) e por streamings (31%) já se equipara ao percentual dos que ainda estão na TV aberta.

Gustavo Nascimento