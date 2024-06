Casal é espancado por grupo durante roubo em bairro da Capital

Um casal, sendo um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 35, foi espancado por um grupo de bandidos e teve R$ 700 roubados ao desembarcarem de um carro de aplicativo no bairro Tiradentes, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (8).

Ao desembarcar do carro, o casal se dirigiu para a residência onde mora e durante o trajeto, foi abordado por três homens. O trio agrediu as vítimas com socos, chutes e com golpes de garrafas de vidro, momento em que o homem revidou para defender a esposa e apareceram outros quatro bandidos, que se juntaram nas agressões.

Durante as agressões ao casal, o grupo roubou R$ 700 e aparelhos celulares. O homem e a mulher foram socorridos com várias lesões pelo corpo, sendo um deles com corte na cabeça, e levados para a Santa Casa.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para o hospital onde as vítimas foram internadas para ouvi-las e o caso registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram