Russell é pole no GP do Canadá, e Verstappen largará em segundo

A Mercedes surpreendeu no treino classificatório deste sábado (8) e George Russell larga na pole position no GP do Canadá de amanhã. O inglês fez um tempo 1:12 cravado.

É a segunda pole position da carreira de George Russell. A primeira e última foi em 2022, no GP da Hungria.

Max Verstappen fechou o Q3 com exatamente o mesmo tempo do britânico e largará em segundo. Norris fecha as três primeiras posições.

Piastri, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Tsunoda, Stroll e Albon formam o top-10 na largada.

A decepção do sábado foi a Ferrari, que teve seus dois carros eliminados no Q2 e Sérgio Perez, da Red Bull, que foi novamente eliminado no Q1.

O GP do Canadá acontece neste domingo (9), às 15h (de Brasília).

Q1

A Red Bull viveu altos e baixos no Q1: enquanto Max Verstappen fez o melhor tempo (1:12.360), o mexicano Sergio Perez teve dificuldades e foi eliminado.

Tsunoda surpreendeu e foi o segundo mais rápido no Q1 e Hamilton completou o top 3.

Além de Sérgio Pérez, Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou foram os eliminados no Q1.

Q2

O destaque do Q2 foi a equipe da Mercedes, que conseguiu colocar a dobradinha de Rusell e Hamilton nas duas primeiras posições. Verstappen fechou o top 3 na segunda parcial.

A partir do Q2 a chuva começou a apertar em Montreal. Já era esperado que a água fosse um componente a mais do final de semana.

O Q2 foi desastroso para a Ferrari, que teve seus dois carros eliminados.

Leclerc, Sainz, Sargeant, Magnussen e Gasly foram os eliminados no Q2.

Q3

A disputa pela pole position foi acirrada em Montreal, com as Mercedes rasgando a pista: Russel e Hamilton brigaram pela ponta, mas Russell larga na frente.

Hamilton é o segundo e Verstappen (RBR) larga em terceiro.

Veja como ficou o grid de largada do GP do Canadá

1.º – George Russell (Mercedes)

2.º – Max Verstappen (Red Bull Racing)

3.º – Lando Norris (McLaren)

4.º – Oscar Piastri (McLaren)

5.º – Daniel Ricciardo (RB

6.º – Fernando Alonso (Aston Martin)

7.º – Lewis Hamilton (Mercedes)

8.º – Yuki Tsunoda (RB)

9.º – Lance Stroll (Aston Martin)

10.º – Alexander Albon (Williams)

11.º – Charles Leclerc (Ferrari)

12.º – Carlos Sainz (Ferrari)

13.º – Logan Sargeant (Williams)

14.º – Kevin Magnussen (Haas)

15.º – Pierre Gasly (Alpine)

16.º – Sergio Perez (Red Bull Racing)

17.º – Valtteri Bottas (Kick Sauber)

18.º – Esteban Ocon (Alpine)

19.º – Nico Hulkenberg (Haas)

20.º – Zhou Guanyu (Kick Sauber)

Com informações da Folhapress

