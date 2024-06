Domingo com tempo firme e ensolarado com poucas nuvens

O domingo (08), em Campo Grande amanheceu com céu claro, e a previsão para todo o Mato Grosso do Sul indica tempo estável, com sol e poucas nuvens predominando no Estado. Essa condição meteorológica é resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica, que favorece a manutenção de um clima mais quente e seco na região.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20°C e máximas entre 31°C. Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento

acima de 50 km/h.

Domingo promete ser de calor intenso, especialmente no Pantanal de Corumbá, onde as temperaturas podem atingir até 34ºC. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de ar seco no Estado contribuirá para altas amplitudes térmicas.

Em outras localidades do Estado, a previsões aponta para máximas acima dos 30ºC. Dourados, Anaurilândia, Iguatemi, Camapuã têm máximas previstas de 33ºC. Coxim, Aquidauana 34ºC. Em Porto Murtinho, os termômetros devem chegar aos 35ºC, Ponta Porã e Paranaíba, 31ºC, Três lagoas, com 32ºC.

Com Informações Cemtec

