Casal é encontrado morto em Eldorado e polícia apura feminicídio seguido de suicídio

Um casal foi encontrado morto na noite desse domingo (12), dentro de uma residência no Bairro Jardim Novo Eldorado, em Eldorado, a cerca de 442 quilômetros de Campo Grande. A principal linha de investigação aponta para feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas por volta das 23h50 para atender uma denúncia de violência doméstica em uma residência na Avenida Brasil. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem e uma mulher caídos ao solo, próximos ao portão do imóvel.

A morte foi constatada ainda no local. A vítima foi identificada como Vera Lúcia da Silva, de 41 anos. Já o suspeito é Valdecir Caetano dos Santos, de 56 anos, comerciante e ex-companheiro da mulher.

Segundo informações iniciais, o homem teria ido até a residência da ex-esposa antes do crime. A área foi isolada para preservação da cena até a chegada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da perícia, que assumiram os procedimentos investigativos.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e segue sob apuração. Se confirmado, será o 10º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano, reforçando o alerta para a violência contra a mulher no Estado.

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