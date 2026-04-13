Homem é baleado com três tiros em Campo Grande e está em estado grave

Um homem de 28 anos foi baleado com três tiros no fim da tarde desse domingo (12), na Rua Araraquara, na região do Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares , o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e ao chegar, a vítima apresentava dificuldade para respirar após ser atingida pelos disparos. A equipe realizou o atendimento inicial ainda no local e, diante da gravidade dos ferimentos, fez o encaminhamento imediato ao hospital.

No endereço indicado, equipes da PM (Polícia Militar) não encontraram vestígios de sangue, cápsulas ou testemunhas que pudessem esclarecer a dinâmica do crime. Os policiais foram acionados por meio do Copom.

A vítima deu entrada na unidade hospitalar inconsciente, com três perfurações, duas na região do tórax e uma no quadril. Segundo a equipe médica, o estado de saúde é considerado grave, e o paciente permanece entubado.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação.

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