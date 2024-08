Casal é baleado ao sair de supermercado em Itaporã

Na noite de quinta-feira (29), um ataque a tiros deixou duas pessoas feridas no Bairro Vila União, em Itaporã, cidade a 234 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram surpreendidas quando saíam de um supermercado e passaram a ser seguidas por um veículo de cor preta até a Rua Cícero Calixto.

Segundo informações preliminares, em um determinado momento, o suspeito desceu do carro e efetuou os disparos contra as vítimas, fugindo em seguida. A Polícia Civil isolou a área para a realização da perícia e busca esclarecer a dinâmica do crime.

As vítimas foram identificadas como Everton Marques, de 31 anos, que foi atingido no tórax e socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Lourival Nascimento da Silva. Uma mulher, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi baleada na perna esquerda e não corre risco de vida.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local para atender à ocorrência, que foi registrada como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso, e o caso segue sob investigação.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e as autoridades trabalham para identificar o responsável pelos disparos. Testemunhas estão sendo ouvidas, e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar nas investigações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais