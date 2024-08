Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta sexta-feira (30), um total de 2.423 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 164 áreas de atuação, em 242 empresas. As oportunidades vão desde funções como açougueiro (10 vagas) e ajudante de motorista (13), até assistente administrativo (3), atendente de padaria (66) e auxiliar de limpeza (121), entre outras.

Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho sem experiência prévia, a Funsat oferece 1.616 vagas distribuídas em 72 atividades diferentes. Algumas das oportunidades disponíveis incluem chapeiro (2 vagas), corretor de imóveis (10), cumim (1), fiscal de loja (3), operador de caixa (352) e vendedor pracista (14).

O público PcD (Pessoa com Deficiência) também é contemplado com 17 vagas distribuídas em 10 funções distintas, com oportunidades para auxiliar de limpeza (2), copeiro (1), operador de telemarketing ativo e receptivo (2) e telefonista (1).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, munidos de documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Outra opção é acessar as oportunidades pelo aplicativo Sine Fácil, que facilita a consulta e o encaminhamento para as vagas disponíveis.

