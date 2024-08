Bebê de 8 meses sofre parada cardíaca e morre em Campo Grande

Até o momento as causas do que pode ter acontecido são desconhecidas, mas perícia científica da Polícia Civil está investigando a morte.

Uma bebê de 8 meses deu entrada em uma unidade de saúde na manhã de ontem (29), após sofrer uma parada cardíaca. Com a gravidade da situação, os médicos acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) que tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente a bebê não resistiu.

De acordo com informações a bebê estava sem vida quando deu entrada ao Centro de Saúde São Francisco, localizado no Bairro Nova Lima. A mãe relatou que o incidente ocorreu logo após ela amamentar a criança e colocá-la no berço para dormir. Depois de 40 minutos notou que ela não estava mais respirando e foi imediatamente buscar ajuda.

Até o momento as causas do que pode ter acontecido são desconhecidas, mas perícia científica da Polícia Civil está investigando o caso.

Nesta manhã (30), o jornal O Estado entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) que nos informou que o bebê tinha histórico de cardiopatia e deu entrada na unidade de saúde já em óbito.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram