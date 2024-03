Primeiro dia de vacinação em escolas é marcado por alegria

No ambiente escolar, imunização contra dengue foi marcada por sorrisos e brincadeiras

As crianças de 10 e 11 anos da Escola Municipal Valdete Rosa da Silva, no Jardim Macaúba, localizado na região sul de Campo Grande, receberam as primeiras doses da vacina contra dengue da nova estratégia montada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), que está levando o imunizante até as unidades de educação. Na ação de estreia, nesta sexta-feira (1), a união dos alunos tornou o momento leve e divertido, onde apenas 16,9% não aderiu.

O diretor da escola Fábio Luiz Roque disse que 236 bilhetes para autorização dos pais foram enviados e, só com a assinatura, as crianças poderiam receber a vacina. Dos enviados, 181 retornaram com respostas positivas, 15 já haviam recebido o imunizante no posto de saúde e 40 optaram por não permitir.

“Eu enxergo como uma boa adesão e creio que os pais podem preferir levar eles mesmos. De qualquer forma, é visível a animação das crianças com esse momento, ao lado dos colegas, o que acaba se tornando uma atividade diferente e divertida”, diz o diretor.

Toda caracterizada de aedes egiptys, a agente comunitária Ani Margareth de Souza, de 55 anos, esteve pelos corredores levando a mensagem de prevenção à doença. “Primeiro acharam que eu era uma bruxa, mas eu explico que quem transmite a doença é a aedes egiptys fêmea, que elas botam os ovos na água parada e são portadoras do vírus. As pessoas são mais tímidas, mas eu não perco a oportunidade de me fantasiar! Ainda posso colaborar com o ensinamento deles de forma lúdica”, compartilha Ani.

Com o caderno de vacina e carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde) nas mães, as crianças aguardavam ansiosas pelo momento de receberem as vacinas, mas o choro estava descartado. Nos grupos de conversa, um encorajava o outro até chegar a vez.

“Quando a vacina é dada aqui, na escola, estamos sendo bem cuidados e não ficamos doentes”, diz a aluna do 5º ano, Erika Dourado. “Agora não vamos pegar a dengue, do mosquito, e ainda nos sentimos mais seguros por vacinar junto com o pessoal da sala”, acredita Geovanna Rafaela, 10 anos.

Willian Eduardo e Jorge Gabriel, ambos de 10 anos, pediram para contar à reportagem todos os cuidados que tomam em casa e como é importante esse momento acontecer na escola. “É mais legal se vacinar junto com os amigos, todos estão sendo fortes e confiamos que não vai doer”, confessa Willian. “Lá na minha casa a gente vira todos os potes com água da chuva e ajudo a recolher as folhas, porque não pode deixar água parada”, garante Jorge.

Após ter a vacina aplicada no braço esquerdo, Nathielly Silva segurou a careta e confirmou aos colegas que era suportável. “Quando a agulha entra não dói nada, só o remédio no braço que arde um pouquinho, mas tá de boa”.

Neste primeiro momento, as ações serão concentradas em escolas situadas em regiões com alta incidência de dengue, conforme explica a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo. “Desta forma conseguimos aumentar a nossa cobertura nas localidades onde há um maior risco em potencial, em razão do elevado número de casos notificados”, diz.

A primeira remessa de vacinas com 24.639 doses do imunizante QDenga chegou no município no dia 10 de fevereiro, destinadas exclusivamente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. Hoje (2), as doses já estão sendo aplicadas, nas unidades de saúde da Capital, também nos adolescentes de 13 e 14 anos.

DIA D ganha reforço com ações em todo MS

Por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Governo do Estado realiza, neste sábado (2), o Dia D alusivo à Campanha do Ministério da Saúde – ‘Brasil unido contra a dengue’! Com o tema ‘10 minutos contra a dengue’, a mobilização nacional tem como foco a eliminação de criadouros como principal medida de prevenção. A ação acontece de forma simultânea nos 79 municípios do Estado.

Como ação estratégica, a SES, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Defesa Civil e Cosems/ MS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso Do Sul), realiza a Blitz Educativa a fim de reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, além de orientar a população sobre os cuidados para se evitar acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para formação de criadouros do mosquito.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone, a mobilização nacional contra a Dengue é um momento de união de forças e convida toda a população a comparecer. “Contamos com o seu apoio, para que você se motive, esteja conosco, mas que também tire 10 minutos do seu dia e verifique todos os locais em sua residência, se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença. Contamos com você”.

A superintende de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, destaca que este movimento já vem ocorrendo em todos os municípios do Estado. “Nós estamos acompanhando esse cenário no país, e estamos nos preparando e criando ações que possam mitigar a ação dengue em nosso Estado. Por isso, ações como essa ação são de extrema importância e precisamos estar juntos nesta luta diária contra o mosquito”.

Por Kamila Alcântara

