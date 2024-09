Casal de traficantes é preso com mais de 200kg de entorpecentes em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prendeu na quarta-feira (25), um casal, com 30 e 30 anos, que estava traficando entorpecentes no Bairro Jardim Columbia em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, uma equipe do GOI recebeu informação de que um imóvel residencial localizado no Bairro Jardim Columbia estava sendo utilizado para armazenamento de drogas. Os policiais civis foram até o local averiguar a denúncia e, durante monitoramento, puderam verificar a movimentação de pessoas e veículos.

Ainda conforme a polícia, foi realizada abordagem do homem que estava na casa e, do portão, já foi possível sentir o forte odor da droga vindo do interior da residência. No imóvel estavam presentes um homem e uma mulher. Na sala do imóvel havia maconha empilhada, totalizando 221 tabletes, com peso de 218.650 kg.

Posteriormente, o casal foi apresentado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). A droga mencionada foi encaminhada para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

