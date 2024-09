Motorista capota caminhonete e abandona 681 quilos de maconha em Ponta Porã

Homem não identificado capotou a caminhonete que conduzia, na noite dessa segunda-feira (23), em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, carregada com 681 quilos de maconha, abandonando o veículo em seguida.

Conforme informações do site local Ponta Porã News, o acidente aconteceu no anel viário sul, que dá acesso ao bairro Aeroporto. Após fugir, a Polícia Militar foi acionada por moradores da região.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o veículo tombado no canteiro central da avenida. Dentro dele estavam 53 fardos contendo centenas de tabletes com o entorpecente.

O automóvel e a droga foram levados para a 1ª delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã. Até o momento, o condutor não foi localizado.

