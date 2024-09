Polícia Civil realiza mais uma operação contra “gatos de energia” em MS

A Polícia Civil por meio da delegacia de Eldorado, distante 446 quilômetros de Campo Grande, realizou a Operação Megawatt, contra os furtos de energia elétrica e fraude nos medidos instalados em imóveis residenciais e comerciais.

A ação contou com apoio da Energisa, concessionária de energia elétrica que atua no Estado e vistoriou 20 imóveis que foram mapeados anteriormente.

Em alguns locais, foi constatado divergências de informações quanto ao consumo de energia e, ao final, seis pessoas foram conduzidas à delegacia, onde responderão pelo crime de furto de energia e estelionato.

O Delegado Titular da Delegacia de Eldorado, Robilson Junior Albertoni, e a relações Institucionais da concessionária, Denise Simões, esclarecem que o desvio, popularmente conhecido como “gato”, pode configurar os crimes de furto ou estelionato, previstos respectivamente nos artigos 155, §3º e 171 do Código Penal brasileiro.

Além disso, a ação pode causar acidentes fatais em decorrência das ligações clandestinas, podendo ainda provocar incêndios e explosões, sendo a segunda maior causa de morte no país relacionada à energia elétrica.

