“Estamos ao lado dos trabalhadores”, diz Márcio Macedo em plenária das centrais sindicais

Representantes do movimento serão recebidos pelo presidente Lula, nesta terça-feira (29). Os ministros Márcio Macêdo e Luiz Marinho também participarão do encontro

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, participou, nesta terça-feira (29/4), da Plenária da Classe Trabalhadora, em Brasília. O evento é uma iniciativa das centrais sindicais, para apresentação de suas reivindicações. Em seu discurso, o ministro parabenizou as centrais sindicais pela demonstração de unidade política e ressaltou que as pautas do movimento são foco do governo Lula.

“A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi a proposta dos trabalhadores que o presidente Lula encampou, assim como a luta pela valorização do salário mínimo, pela valorização do serviço público, a luta pela diminuição da jornada de trabalho. Nós estamos do mesmo lado da história e na defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro”, afirmou.

Os trabalhadores também realizam uma marcha até o Congresso Nacional e as 15h representantes do movimento serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também presente no evento, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, elogiou a mobilização dos trabalhadores e também abordou o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês, a partir de 2026. O projeto foi enviado pelo presidente Lula ao Congresso em março. Quando aprovado, beneficiará 10 milhões de brasileiros.

“Nós precisamos dessas mobilizações e tantas outras. A sociedade brasileira exige distribuição de renda, exige crescimento da economia, exige continuar gerando empregos. Estamos com a menor taxa de desemprego da nossa história, mas é preciso continuar crescendo, gerando empregos e gerando renda, sobretudo, subindo renda”, disse.

Os ministros Márcio Macêdo e Luiz Marinho estarão presentes na reunião com o presidente Lula e as centrais sindicais, às 15h, no Palácio do Planalto.

Com informações da Agência Gov.

