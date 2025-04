Casa fica destruída em incêndio no bairro Jardim Imá

Família não soube dizer como fogo começou e suspeita que cadela com filhotes acabou morrendo no incêndio

Na tarde desta terça-feira (8), uma casa pegou fogo e foi atingida por um incêndio, no bairro Jardim Imá, em Campo Grande. Cinco pessoas estavam na casa no momento do incêndio, a proprietária, seus os três filhos e um neto, de apenas quatro anos.

A casa, localizada na rua Acre, ficou bastante danificada, mas todos os moradores conseguiram sair do local sem ferimentos graves. A dona da casa, Idalina Lourenço César da Guarda, que mora há 54 anos no bairro, disse que não conseguiu ver a hora que o fogo começou.

“Eu estava no quarto, limpando o quarto, e o meu menino tava dormindo, deitado no outro quarto. De repente, a vizinha gritou ele e falou que tava sendo fumaça. Quando ele foi olhar, o fogo já estava tomando conta da varanda”, disse.

O filho de Idalina, Cleiton César da Guarda, de 37 anos, teve ferimentos leves enquanto tentava apagar o fogo. Assim como a mãe, ele não soube explicar como o que causou o incêndio.

“Quando fui ver estava pegando fogo, mas não sei de onde veio, o que provocou. Acho que começou na varanda. Eu joguei um balde de água, mas o fogo subiu ainda mais alto. O vapor queimou meu braço, superficialmente”, completou.

A dona da casa suspeita que a cadela de estimação da família, que teve filhotes, ontem (7), tenha morrido no local. O Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para prestarem atendimento no local.

O Segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Victor Hugo Blanco Costa, informou que o chamado para a ocorrência foi feito por volta do meio-dia, com a informação inicial de um incêndio em residência com duas vítimas. Chegando no local, os militares constataram que não haviam feridos e iniciaram o combate ao fogo.

Ainda conforme informações do Segundo-tenente, havia na residência uma espécie de depósito, com materiais inflamáveis, como espuma, o que ajudou a alastrar o incêndio.

“Conseguimos conter o incêndio e avançamos para restante da residência. Utilizamos cerca de 12 mil litros de água, e agora estamos fazendo o trabalho de rescaldo”, explicou.

Liliane Castro, vizinha dos moradores, demonstrou a tristeza do ocorrido “Ela [Idalina] é vizinha da gente da vida inteira. Ela me conhece da barriga da minha mãe, sabe? É uma pessoa muito querida, muito querida, que está sempre disposta a ajudar todo mundo”.

Ainda não há um levantamento oficial do prejuízo provocado pelo incêndio, mas família precisa e aceita doações de qualquer natureza, para ajudar na reconstrução da casa. Doações podem ser feitas direto à família pelos telefones (67) 99129-6285 ou (67) 98138-6063, ambos de Cleiton, filho de dona Idalina.

Com informações de Juliana Aguiar

