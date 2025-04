Homem é preso após invadir casa de vítima e fazer ameaças em Aparecida do Taboado

Crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio ocorreram no contexto da Lei Maria da Penha

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (8) após invadir a residência onde sua ex-companheira estava abrigada, em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Ele é acusado de ameaçar, perseguir e violar o domicílio da vítima, crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.

A vítima não estava na casa no momento da invasão. Ela se encontrava na Delegacia de Polícia prestando declarações sobre episódios anteriores de violência, mostrando a gravidade e a reiteração das condutas do agressor.

A prisão foi realizada logo após a ação criminosa. Materiais importantes para a investigação também foram apreendidos durante o flagrante. O caso segue em investigação.

