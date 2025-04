No Dia Mundial do Combate ao Câncer, Casa Rosa e Casa Azul reforçam compromisso com prevenção, diagnóstico e acolhimento

Neste 8 de abril, Dia Mundial do Combate ao Câncer, o Mato Grosso do Sul tem motivos para destacar ações concretas que salvam vidas. À frente dessa luta estão os projetos Casa Rosa e Casa Azul, que vêm se consolidando como referências no atendimento gratuito, humanizado e resolutivo à população, tanto na capital quanto no interior do estado.

Idealizados pelo médico e vereador Dr. Victor Rocha, os projetos têm transformado a realidade de milhares de pacientes, principalmente nas áreas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata.

Casa Rosa: referência no combate ao câncer de mama

Com foco na saúde da mulher, a Casa Rosa completou três anos de atuação e já realizou mais de 9 mil atendimentos pelo SUS, com 178 casos de câncer de mama diagnosticados — sendo 40% destes em mulheres com menos de 40 anos. A atuação da Casa Rosa é nacionalmente reconhecida por ter zerado filas de espera por consultas com mastologista, exames de imagem, punções e biópsias em Campo Grande.

Além disso, por meio dos mutirões de saúde, a Casa Rosa já percorreu diversos bairros da capital e agora também irá percorrer o interior do estado, levando atendimentos gratuitos e informação de qualidade às comunidades. As ações itinerantes incluem exames clínicos, orientações preventivas e encaminhamentos rápidos para especialistas.

Casa Azul: cuidado integral para o homem

A Casa Azul surgiu como expansão natural do projeto, voltado agora para a saúde do homem. Com menos de um ano de atuação, o projeto já realizou cerca de 400 atendimentos urológicos, muitos deles em mutirões realizados em regiões com maior vulnerabilidade social.

Em parceria com universidades, instituições públicas e privadas, os projetos também promovem capacitações, campanhas educativas e ações de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento humanizado.

Presença no interior

Neste início de 2025, os projetos têm ampliado seu raio de atuação para o interior do estado. Somente nos primeiros meses do ano, a equipe passou por Ladário e já recebeu convite para atender aos moradores de Aquidauana, Terenos e Corguinho, atendendo centenas de pessoas e ampliando o alcance da saúde pública especializada.

“O câncer não espera, e por isso nosso trabalho é ir até onde o povo está. Acreditamos na prevenção, na informação e no acolhimento como pilares para salvar vidas,” destaca o Dr. Victor Rocha.

Neste Dia Mundial do Combate ao Câncer, a Casa Rosa e a Casa Azul seguem firmes em sua missão: levar dignidade, acesso e cuidado de verdade a quem mais precisa.

