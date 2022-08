Casa em condomínio de luxo é furtada e prejuízo chega a R$ 500 mil

Uma casa de um condomínio de luxo foi furtada na manhã deste último domingo (14). A proprietária havia chegado de uma festa, quando encontrou sua casa com a janela quebrada. Segundo a polícia, foram levados joias e computadores do local, causando um prejuízo de cerca de R$ 500 mil.

Entre os produtos levados estavam notebook e videogame, além de outros eletrônicos de alto valor. Não há informação se os suspeitos foram localizados ou flagrados por câmeras de segurança do residencial durante a ação criminosa.

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram pela lateral da residência de luxo e subtraíram diversos objetos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como furto e segue em investigação.

Um dos crimes mais comuns de Campo Grande

De janeiro até agora, já foram registrados 11.518 ocorrências de furtos nas delegacias da Capital, de acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Dessa forma, o crime se torna um dos mais comuns da cidade.

