Casa e carro blindado de policial recebe mais de 100 tiros em Pedro Juan

Um ataque de quatro desconhecidos, por volta das 22h45 de sábado (13), detonou um veículo blindado e a casa de um Suboficial Principal, da Polícia Nacional do Paraguai, identificado como Cristino Centurión Agüero. O fato aconteceu no bairro Defensores do Chaco, em Pedro Juan Caballero (PY).

Os homens armados estavam a bordo de um carro Fiat Wey branco , segundo informou Agüero aos policiais. O pessoal da criminalística retirou do local um total de 103 projéteis de bala, dos quais 58 eram de calibre 5,56 mm (espingarda) e 45 eram de calibre 9 mm (pistola).

No momento do incidente, o policial estava compartilhando um jantar em sua residência, segundo o boletim de ocorrência, e felizmente ninguém ficou ferido por disparos de arma de fogo.

O Suboficial já havia sido vítima de um ataque em Pedro Juan Caballero em 28 de dezembro de 2016, na ocasião saiu ileso, porém sua companheira, advogada identificada como Celia Gómez, morreu em consequência dos disparos. Acesse também: Cachorra é morta a pauladas na cabeça após atacar leiturista

Com informações João Gabriel Vilalba