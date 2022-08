Inmet alerta para baixa umidade do ar entre 12% a 20% no Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um alerta para o tempo seco durante a tarde deste domingo (14), variando entre 20% e 12% em Campo Grande e outros 34 municípios de Mato Grosso do Sul.

O alerta se concentra e apresenta severidade na região Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul e nos Pantanais Sul Mato-grossense. No restante do Estado, a umidade relativa do ar acaba variando entre 30% e 20%.

Além da Capital, os municípios alertados foram: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Sidrolândia, Sonora, Terenos Três Lagoas, Paraíso das Águas, Paranaíba.

Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari e Miranda.

Domingo

Neste domingo de Dia dos Pais, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o sol aparece ao longo do dia com poucas nuvens. Nas regiões norte e bolsão as mínimas ficam entre 15/16°C e máximas podem chegar até 35ºC.